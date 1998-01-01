ليندسي لوهان تُعرض حياتها للخطر

عالم الفن

تعرضت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان لموقف لا تحسد عليه، أثناء قضائها لإجازة الكريسماس في تايلاند.

وكشفت ليندسي لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن تعرضها للدغة من ثعبان، أثناء قيامها بنزهة في بمحافظة بوكيت في تايلاند، بحسب قناة "!E" الترفيهية الأمريكية.

وشاركت لوهان (31 عاما)، فيديوهات لذراعها بعد تعرضها للدغة الثعبان، ولكنها طمأنت جمهورها بأنها بخير ومازالت على قيد الحياة.

كما أكدت ليندسي لوهان لمتابعيها أنها بخير، بإبلاغهم أن طبيبها المعالج أخبرها أن تعرضها للدغ من ثعبان، يجلب الحظ الحسن، والطاقة الإيجابية لها.

كما شاركت فيديو للمنظر من غرفتها في الفندق المقيمة به في تايلاند، وتمنت لكل جمهورها ومتابعيها عاما جديدا سعيدا.