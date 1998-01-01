أزمة أخرى تلاحق سعد المجرد!

عالم الفن

يواجه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ قضية جديدة، أمام القضاء الفرنسي، وهي قضية تجارية رفعتها ضده شركة "​كايرو باي نايت​"والتي كانت مسؤولة عن إدارة الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر من السنة الماضية.



هذا الحفل، كان قد ألغي بعد إعتقال لمجرد بتهمة الإغتصاب، ورفض دفع الغرامات التي تطبق في مثل هذه الظروف والمصاريف مما أدى بالشركة إلى الإفلاس وذلك بحسب ما ذُكر في الدعوى.



وفي تفاصيل سير القضية، كان قاضي محكمة نانتير بباريس، قد أصدر بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمرًا قضائيًّا أوليًّا، يقضي بمصادرة أموال الشركة التي تتكفل بحقوق سعد المجرد لصالح شركة "كايرو باي نايت"، التي قدّرت مصاريفها بحوالى 83556 يورو، لبرمجتها حفلًا فنيًّا لسعد المجرد بقصر المؤتمرات بباريس، والذي ألغي في ما بعد.



وبتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً قضائياً ثانياً يسمح للشركة نفسها بالحصول على مبلغ 280 ألف يورو من المجرد.



وقالت المتحدثة بإسم شركة "كايرو باي نايت" في تصريحات إعلامية أنه لم يصلها أيّ رد من قبل لمجرد، مضيفة أنهم يرفضون دفع هذه المستحقات، وأنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة.



وكانت صرحت سابقاً كاشفة أن لمجرد حصل على نصف الأجر المتفق عليه في العقد، والمقدر ما بين 52 و60 ألف يورو، على أن يتسلّم النصف المتبقي بعد نهاية الحفل.