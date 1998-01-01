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كويكب صخري ضخم يمر قرب الأرض

الجمعة 29 ديسمبر 2017 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويكب صخري ضخم يمر قرب الأرض



وكالات / سما /

شهد الخميس حدثا فلكيا هاما؛ حيث مر كويكبًا صخريًا ضخما على مسافة قريبة من كوكب الأرض، حسب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

الكويكب، الذي أطلق عليه علماء فلك اسم (2017 YZ4)، مر بين الأرض والقمر على مسافة 224 ألف كيلومتر من الأرض عند الساعة 15:56 ت.غ.

ويبلغ قطر الكويكب حوالي 3 كيلومترات، وينطلق بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة.

وينتمي إلى "عائلة أبولو"، وهو مصطلح يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض.

وحسب "ناسا"، مر كويكبان صغيران قرب الأرض، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفاصل 35 دقيقة بين كل منهما.

وإجمالا، مر 52 كويكبا بين الأرض والقمر منذ مطلع العام الجاري.

#كويكب #الارض

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