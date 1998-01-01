ليفربول يحدد ثمن كوتينيو وينتظر برشلونة في يناير

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس عن لقاء نهائي سيجمع بين مسؤولي برشلونة وليفربول في الثالث من يناير / كانون الثاني القادم من أجل الاتفاق على شراء اللاعب فيليب كوتينيو.

ودخل نادي برشلونة في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي في الأشهر الأخيرة بهدف إنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية القادمة ، على أن يتم التفاوض لاحقاً مع ليفربول.

وقالت صحيفة “سبورت” أن نادي ليفربول يطالب بمبلغ قدره 140 مليون يورو تدفع على أقساط ، ولكن من دون أي تخفيض على قيمة المبلغ الذي يراه المسؤولون منطقياً نظراً لقدرات كوتينيو.

وينوي النادي الإنجليزي حسبما أفادت الصحيفة إنهاء المفاوضات مع برشلونة بشأن لاعب خط الوسط البرازيلي في بداية يناير القادم ، فيما سيحاول البرسا إدراج بعض اللاعبين لتخفيض قيمة الصفقة.