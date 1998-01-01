رونالدو يحقق جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم

وكالات / سما /

2017 لم تنتهي بعد ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لم يكتفي بعد من تحقيق الجوائز الفردية، حيث أن النجم البرتغالي أضاف إلى خزانته جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم.

وكما كان متوقعاً حقق كريستيانو رونالدو جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في سنة 2017، في الحفل السنوي الذي أجري مساء الخميس بِـ إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوق كريستيانو رونالدو على نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار جونيور والحارس الإيطالي المخضرم حانلويجي بوفون، في التصويت الذي شارك فيه 21 شخصاً من مدربين، رؤساء أندية ومشجعين على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب تحقيقاً لجائزة جلوب سوكر والتي حصدها في 5 مناسبات من أصل 8 نسخ، هو الذي حقق كذلك جائزة الكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم خلال سنة 2017.