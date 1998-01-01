إشبيلية يتعاقد مع مونتيلا بشكل رسمي

وكالات / سما /

أعلن نادي إشبيلية عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن التعاقد مع المدرب الإيطالي فينشينزو مونتيلا لخلافة إدواردو بيريزو.

وكان إشبيلية قد أقال المدرب إدواردو بيريزو بسبب سوء النتائج رغم وصول الفريق إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد إشبيلية مع مونتيلا بعقد يمتد لعام ونصف، وسيبدأ مهامه التدريبية يوم غد الجمعة بعد الانتهاء من إجازة أعياد الميلاد في إسبانيا.

وكان مونتيلا مدرباً لميلان في الموسم الماضي وبداية هذا الموسم، لكن إدارة الروسونيري أقالته قبل شهر من الآن واستعانت بنجم الفريق السابق جاتوزو.

وتعد مهمة مونتيلا الأولى هي قيادة الفريق لحجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، بالإضافة إلى تجاوز عقبة مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الموسم الحالي.