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المنتخب "الأولمبي" يواجه قطر اليوم ويغادر للصين

الجمعة 29 ديسمبر 2017 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب "الأولمبي" يواجه قطر اليوم ويغادر للصين



الدوحة / سما /

تجري مساء غد الجمعة, مباراة ودية أخيرة للمنتخب الأولمبي الفلسطيني أمام نظيره القطري على أرض الأخير, ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس أمم آسيا "تحت 23 عاما".

وتعتبر المباراة هي الأخيرة لـ"الأولمبي", قبل مغادرته للصين في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري, للظهور في أمم آسيا لأول مرة بتاريخه.

وكان المنتخب قد خضع لمعسكر خارجي في عمان قبل وصوله قطر, بعدما واجه خلاله صاحب الأرض مرتين, حيث خسر في الأولى (0-1), وتعادل في الثانية (1-1).

وسيلعب الأولمبي الفلسطيني في المجموعة الثانية لأمم آسيا، بجوار اليابان, وكوريا الشمالية, وتايلاند.

يشار إلى أن المسابقة تنطلق في التاسع من يناير المقبل, وفيها سيكون "الأولمبي" مطالبا بالظهور بصورة جيدة, علما أن الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهل للدور الثاني.

#المنتخب الاولمبي

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