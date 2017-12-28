جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

د. القرم يفتتح التجمع الأول لتدريبات المنتخب الوطني لألعاب القوى

الجمعة 29 ديسمبر 2017 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. القرم يفتتح التجمع الأول لتدريبات المنتخب الوطني لألعاب القوى



غزة / سما /

افتتح الدكتور رمزي القرم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى التجمع الأول لتدريبات المنتخب الوطني للعبة الذي يجمع العدائيين الأبطال من محافظات قطاع غزة, وذلك مساء الخميس 28-12-2017, بحضور أ. تامر العبسي عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية, والكابتن ماجد أبو مراحيل أمين سر اللجنة الفنية, والمدربان نادر المصري وابراهيم أبو حصيرة, ومحمد مبروك وحسام الغرباوي عضوا الدائرة الاعلامية للاتحاد, وعدد كوادر الاتحاد.

وقال د. "القرم" أن هذا التجمع يأتي بعد مقترح قُدم من اللجنة الفنية برئاسة عضو الاتحاد أ. تامر العبسي وتم مناقشته وإقراره في الاجتماع المركزي الأخير برئاسة الدكتور مازن الخطيب وحضور كافة الأعضاء.

وأضاف د. "القرم" أن الهدف من التجمع العمل على تطوير قدرات لاعبي النخبة لكافة الفئات العمرية من جميع المحافظات, تحت إشراف أ. تامر العبسي عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية والكابتن ماجد أبو مراحيل أمين سر اللجنة الفنية.

وأوضح د. "القرم" أن الاتحاد سيعمل في الفترة القليلة المقبلة على اختيار أفضل لاعبي النخبة في كافة السباقات من الفئات العمرية المختلفة على مستوى الوطن والشتات من خلال تنظيم اختبارات منتظمة بغض النظر عن التجمع الحالي للمنتخب بهدف اعتماد افضل الأزمنة للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقررة من قبل الاتحاد الدولي والعربي والأسيوي.

وأشار د. "القرم" أن اختيار مدربي المنتخب واللاعبين تم من خلال اللجنة الفنية وأن عملية تغيير واستبدال أي مدرب أو أي لاعب ستكون حسب مستوى التطور والتقييم الدوري للجنة الفنية لانضمام جدد وفقاً لمعايير أقرها الاتحاد حسب الأزمنة والمستويات التي يتم تحقيقها.

بدوره  أكد أ. تامر العبسي عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية أن الاتحاد يقوم الأن بتشكيل نواة المنتخب الوطني في المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة من خلال تجمعهم في ملعب اليرموك لمدة ثلاث أيام أسبوعياً على مدار الموسم, من أجل الارتقاء بمستوي اللاعبين.

وأضاف أ. "العبسي" أنه تم تعين المدرب إبراهيم أبو حصيرة لتدريب لاعبي المنتخب للمسافات القصيرة, والمدرب نادر المصري لتدريب لاعبي المنتخب للمسافات الطويلة والمتوسطة تحت إشراف ومتابعة اللجنة الفنية من خلال استخدام أحدث نظم وبرامج التدريب بالتشاور والتنسيق من المدربين, مبيناً أنه سيتم تكوين منتخب للرمي والوثب في الفترة المقبلة.

وأعلن أ. "العبسي" أن أولى التدريبات للاعبي المنتخب انطلقت اليوم على ملعب اليرموك لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

من جانبهما ثمن المدربان نادر المصري وابراهيم أبو حصيرة ثقة الاتحاد بهما للإشراف على تدريبات المنتخب الوطني, مؤكدان أن هذه الخطوة ستعمل على تطوير قدرات اللاعبين من خلال الانتظام بالتدريبات الأسبوعية تحضيراً للاستحقاقات الخارجية.

جدير ذكره أن الاتحاد الفلسطيني للألعاب القوى برئاسة الدكتور مازن الخطيب ونائبه الدكتور رمزي القرم وأعضاء الاتحاد يسعون للنهوض والارتقاء بمستوى اللعبة ونشرها وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تم إقرارها منذ تولي مهام الاتحاد لبناء منظومة متكاملة لألعاب القوى تعتمد على بناء ومأسسة الاتحاد لتحقيق إنجازات للعبة على كافة المستويات.

 
#ملعب اليرموك #العاب القوى #تدريبات

أخبار ذات صلة

20840600_1364011127058679_25157549_n

القرم يتابع اختبارات أكاديمية المستقبل لألعاب القوى

القرم

د. القرم نائب رئيس الاتحاد لألعاب القوى يجتمع مع اللجنة الطبية

860x484 (2)

المنتخب الوطني يصل الى بوتان

الفدائي

المنتخب الوطني في المركز 124 عالمياً

المنخب الوطني

المنتخب الوطني يحقق فوزاً على اليمن

860x484

المنتخب الوطني يستعد لمواجهة عُمان

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

وزير الخارجية االلبناني يتعرض لهجوم شرس بعد مقابلة مع الميادين

مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط كبير في هجوم بسيناء

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

لافتة شاؤول ارون وما تحمل من رسائل .. إبراهيم المدهون

الأخبار الرئيسية

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

افي جباي- ارشيف

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

الاتصالات الفلسطينية