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المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في زيارة لنادي التضامن

الجمعة 29 ديسمبر 2017 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في زيارة لنادي التضامن



غزة / سما /
#نادي التضامن

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