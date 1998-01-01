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اليوفي يأمل بضم الجزائري "فوزي غلام"

الجمعة 29 ديسمبر 2017 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي يأمل بضم الجزائري "فوزي غلام"



وكالات / سما /

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن جوسيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس، يخطط للتعاقد مع الجزائري فوزي غلام نجم نابولي، خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وتأتي هذه الرغبة من ماروتا, بعد انبهاره بالمستويات القوية التي يقدمها غلام منذ قدومه للدوري الإيطالي، فضلا عن قرب رحيل اللاعبين الذين يشغلان منصب الظهير الأيسر في الفريق حاليا، وهما البرازيلي أليكس ساندرو, والغاني كوادو أسامواه.

وسبق لنابولي أن خسر خدمات هدافه غونزالو هيغواين لمصلحة "اليوفي" في 2016، بعدما فعّل اللاعب الشرط الجزائي المتواجد في عقده، والذي كانت قيمته في حدود 94 مليون يورو.

وارتفعت أسهم غلام بشكل كبير في الموسم الحالي, بعدما قدم مستويات قوية في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل العديد من النقاد يصنفونه ضمن أفضل اللاعبين في العالم بمركزه.

يشار إلى أن غلام يغيب عن الملاعب حتى مارس المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي

#فوزي غلام

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