العدالة الواحدة تطالب بحماية أهالي الأسرى في سجون الاحتلال

باريس / سما /

طالبت مؤسسة العدالة الواحدة لحقوق الانسان، ومقرها باريس، في رسالة بعثتها لمسؤولين أممين باتخاذ كافة التدابير من اجل حماية أهالي الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، باعتباره حقا من الحقوق التي ضمنها القانون الدولي.

وأكدت المؤسسة، التي يرأسها الحقوقي خالد الشولي، في بيان لها، أمس الخميس، إرسالها رسائل احتجاج الى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والمفوض العام لحقوق الانسان، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب "الأفعال والالفاظ المشينة التي صدرت عن عضو الكنيست الصهيوني أرون حازان تجاه أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم في سجون الاحتلال".

وقال البيان بأن ما صدر عن حازان يعد "فعلا مجرما وانتهاكا لحقوق أمهات وأهالي الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في حق زيارة أبنائهم".

كما طالبت المؤسسة "بالعمل على ردع الاحتلال ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني وخاصة حق الاسرى والمعتقلين خلال زيارة اهاليهم لهم".

ودعت المؤسسة خلال البيان إلى "اتخاذ كل اجراء ضروري من اجل عدم تكرار مثل هذه الجرائم، والدعوة الى اجتماع مجلس حقوق الانسان من اجل وضع سلطات الاحتلال امام مسؤولياتها، إضافة لإعطاء الصليب الأحمر الحصانة الكاملة من اجل القيام بمهمته".