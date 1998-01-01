استشهاد شرطي وثمانية مواطنين في هجوم على كنيسة جنوب القاهرة و مقتل احد المسلحين

القاهرة / وكالات /

قالت الشرطة المصرية، ان احد العناصر الإرهابية لقى مصرعه، قبل ظهر يوم الجمعة، بعد محاولته اقتحام كنيسة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان كنيسة مارمينا بحلوان، وأفاد شهود عيان، بمقتل 9 من قوى الامن والمصلين المسيحيين فى الهجوم الإرهابى على الكنيسة.

واكدت الشرطة المصرية ان مجهولين هاجما الكنيسة، وتمكنت الشرطة من قتل احدهما، فيما تقوم بملاحقة الاخر.

واوضحت مصادر امنية ان مسلحا يرتدي سترة تحمل عبوات ناسفة، حاول اقتحام كنيسة مار جرجس اثناء خروج المصلين الاقباط من القداس، واطلق وابلا من الرصاص ادى لاستشهاد عدد من المصلين بينهم جنود ورجال امن مكلفين بحماية الكنيسة.يتبع ..