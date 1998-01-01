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فيديو: طوني خليفة يتبرّع بدفع كفالة ابنة عم عهد التميمي

الجمعة 29 ديسمبر 2017 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: طوني خليفة يتبرّع بدفع كفالة ابنة عم عهد التميمي



رام الله / سما /

استضاف الإعلامي طوني خليفة في برنامجه "العين بالعين" ("الجديد") باسم التميمي والد عهد التميمي وابنة عمها فرح، وتحدث عن عهد فقال انه اليوم رأها للمرة الأولى وتحدّثت معها وكانت قوية ومتماسكة، وقالت له: "كنت أريد أن أضحك على المحقق". 

والد عهد، وخلال اللقاء، قال انه تم قبول الإفراج عن نور ابنة عم عهد المعتقلة أيضاً مقابل كفالة مادية تبلغ قبمتها ١٥٠٠ دولار. فمان كان من خليفة الا ان عرض ان يدفع الكفالة كمساهمة منه تجاه هذه العائلة المناضلة، وكنوع من التضامن، فوافق باسم التميمي، وقال انه سيتواصل معه بعد الحلقة. 

#طوني خليفة #كفالة #عهد التميمي

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