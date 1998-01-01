صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

القدس المحتلة / سما /

انطلقت صافرات الإنذار في عدد من البلدات المحيطة بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من اصل 3 أطلقت من القطاع.

وقصفت ظهر اليوم، المدفعية الإسرائيلية عدة أهداف شرق مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف المدفعي استهدف شرق الشجاعية نقطة رصد للمقاومة، وأرضاً زراعية شرق دير البلح.

وذكرت صحيفة هارتس العبرية ان صاروخا انطلق من غزة أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف إصابة مباشرة

وسقطت الصواريخ في منطقة ناحال عوز، بعد سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" و"سدوت هنيغيف"، وذلك أثناء مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندي الإسرائيل المحتجز "شاؤول ارون " لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

ويأتي سقوط الصواريخ بالتزامن مع فعاليات تقيمها عائلة الجندي قرب حدود غزة للاحتفال بعيد ميلاده فيما قرر اهالي اسرى غزة اقامة فعالية متزامنة قرب المكان الذي اسر منه الجندي في حي التفاح بمدينة غزة للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم.

واصابت حالة من هلع ا لمستوطنين المتظاهرين قرب حدود غزة بعد إطلاق الصواريخ من القطاع والانفجارات التي أحدثتها محاولة اعتراضها.