جيش الاحتلال الاسرائيلي ينهي تدريباً يحاكي القتال داخل قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أنهى جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم تدريباً عسكرياً يحاكي القتال داخل أراضي قطاع غزة، في حال وقوع عدوان جديد على القطاع.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن التدريب تضمن إنشاء منطقة داخل قاعدة "تساليم" في النقب تحاكي مناطق جنوبي القطاع، حيث تدرب الجنود على القتال كما جري التدريب في منطقة "سيدروت".

والجدير ذكره أن ضباط قيادة جيش الاحتلال حذروا قبل يومين وزراء المجلس الأمني المصغر "الكابينت" من مغبة اندلاع حرب جديدة على قطاع غزة، لأن الجو العام في مستوطنات غلاف غزة يشبه كثيراً الجو الذي ساد قبل العدوان الأخير على القطاع في عام 2014 .