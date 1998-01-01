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فريدمان: الرد الفلسطيني على قرار ترامب معاد للسامية ولن تكون عملية سلام دون اميركا

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان: الرد الفلسطيني على قرار ترامب معاد للسامية ولن تكون عملية سلام دون اميركا



القدس المحتلة/سما/

 زعم الفسير الأميركي لدى إسرائيل دبفيد فريدمان، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الرد الفلسطينى على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل "قبيح واستفزازي ومعاد للسامية".

وقال فريدمان أيضا إن الرد الفلسطيني كان "عاطفيًا إلى حد كبير ومبالغ فيه، لأن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا في أي من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس".

وفيما يتعلق برفض الفلسطينيين لأي وساطة أميركية في ما يسمى بـ"عملية السلام"، قال فريدمان إنه "لن تكون هناك عملية سلام دون تدخل واشنطن، لا توجد وسيلة لتجاوز الولايات المتحدة. إسرائيل أوضحت أنها لن تجرى مفاوضات تحت أي وساطة أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة وحدها هي التي تتمتع بالمصداقية الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ".

وأضاف قائلا:" نحن دولة قوانين والقوانين موجودة لتعكس السياسات الحكومية الهامة. ولا يوجد سبب يمنع الفلسطينيين من الامتثال لهذه القوانين، وإذا فعلوا ذلك فإن عملية السلام ستتحرك قدما ".

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يتوقع ازدياد دعم اليهود في الولايات المتحدة له في أعقاب إعلان القدس، زعم فريدمان إنه " "اعتقد اعتقادا راسخا أن اليهود الأميركيين من جميع الطوائف مدينون للرئيس بامتنان هائل على قراره التاريخي لصالح القدس. الرئيس لم بأخذ قراره بناء على هذه الاعتبارات (كسب تأييد الجمهور اليهودي)، هو بالتأكيد يستحق كل الامتنان الذي تلقاه".

واعتبر فريدمان أن "ترامب سوف يسجل في كتب التاريخ باعتباره واحدا من أكثر الأصدقاء قربًا لإسرائيل"، مضيفا "يجب أن نشيد بالشجاعة والوضوح الأخلاقيين اللذين قدمهما الرئيس ضد إرادة دول أخرى كثيرة حول مركزية القدس لإسرائيل والشعب اليهودي".

#فريدمان #ترامب #السلطة #السامية

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