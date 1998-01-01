مصادر اسرائيلية : نشر توصيات التحقيق مع نتنياهو يتأخر والقضية ستطيح به من منصبه

القدس المحتلة/سما/

كشفت مؤسسة الأخبار الإسرائيلية عن أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أوصت بتأجيل موعد نشر التحقيقات بملفات التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن المحتمل أن يخضع نتنياهو للتحقيق مرة أخرى أو أكثر في الملف 1000 و 2000.

وأوضحت المؤسسة، ان نشر التوصيات سيتأخر أكثر بسبب التحقيقات التي ستتم في الوقت القريب، ومن ضمنها قد يكون التحقيق مع نتنياهو، وأكدت عن مصادر رفيعة أن الملف يحتوي على تفاصيل كثيرة جديدة لم تظهر في البداية.

ومن المرجح أن يتأجل نشر التوصيات حول ملف الرشاوى الهدايات التي تلقاها نتنياهو وزوجته من رجال أعمال وملف استغلال منصبه ونفوذه للتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية داعمة لشهر ونصف الشهر.

وقالت المصادر إن الملف 1000 مركب أكثر مما نشر وقيل عنه، وأنه بحاجة لاستكمال التحقيق في أخذ رئيس الحكومة رشوة من رجال أعمال مقابل خدمات يقدمها لهم. وذكرت المصادر أن المستشار القضائي للحكومة ما كان ليصادق على تحقيق امتد لسنتين بسبب حفنة من السيجار وبعض النبيذ.

وقبل أيام، قال مستشار الشرطة الأسبق، ليئور حوريف، إن التوصيات التي من المتوقع أن تقدمها الشرطة للمدعي العام شاي نيتسان، بغضون الأسابيع القادمة، بشأن التحقيقات بشبهات الفساد مع نتنياهو، أشبه بزلزال وستكون بمثابة هزة أرضية.

ويعتقد حوريف أن التوصيات والمعلومات الجديدة التي سيتم الكشف عنها ستؤدي إلى تبكير انتخابات الكنيست والتي يرجح أن تجرى في أيار/ مايو القادم، حيث سيخوض الليكود الانتخابات بقيادة مختلفة وجديدة، على حد تعبيره.

وستشمل المعلومات التي سيتم الكشف عنها بنود لائحة الاتهام، وتفاصيل وقوائم بأسماء الشخصيات الضالعة بالملفات. قائلا إن "نتنياهو لا يقوم بحملة لبراءته بل حملة لنزاهة الائتلاف وهذه حملة سياسية وليست قانونية وحتى الان نجح فيها".