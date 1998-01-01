جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصادر اسرائيلية : نشر توصيات التحقيق مع نتنياهو يتأخر والقضية ستطيح به من منصبه

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية : نشر توصيات التحقيق مع نتنياهو يتأخر والقضية ستطيح به من منصبه



القدس المحتلة/سما/

كشفت مؤسسة الأخبار الإسرائيلية عن أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أوصت بتأجيل موعد نشر التحقيقات بملفات التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن المحتمل أن يخضع نتنياهو للتحقيق مرة أخرى أو أكثر في الملف 1000 و 2000.

وأوضحت المؤسسة، ان نشر التوصيات سيتأخر أكثر بسبب التحقيقات التي ستتم في الوقت القريب، ومن ضمنها قد يكون التحقيق مع نتنياهو، وأكدت عن مصادر رفيعة أن الملف يحتوي على تفاصيل كثيرة جديدة لم تظهر في البداية.

ومن المرجح أن يتأجل نشر التوصيات حول ملف الرشاوى الهدايات التي تلقاها نتنياهو وزوجته من رجال أعمال وملف استغلال منصبه ونفوذه للتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية داعمة لشهر ونصف الشهر.

وقالت المصادر إن الملف 1000 مركب أكثر مما نشر وقيل عنه، وأنه بحاجة لاستكمال التحقيق في أخذ رئيس الحكومة رشوة من رجال أعمال مقابل خدمات يقدمها لهم. وذكرت المصادر أن المستشار القضائي للحكومة ما كان ليصادق على تحقيق امتد لسنتين بسبب حفنة من السيجار وبعض النبيذ.

وقبل أيام، قال مستشار الشرطة الأسبق، ليئور حوريف، إن التوصيات التي من المتوقع أن تقدمها الشرطة للمدعي العام شاي نيتسان، بغضون الأسابيع القادمة، بشأن التحقيقات بشبهات الفساد مع نتنياهو، أشبه بزلزال وستكون بمثابة هزة أرضية.

ويعتقد حوريف أن التوصيات والمعلومات الجديدة التي سيتم الكشف عنها ستؤدي إلى تبكير انتخابات الكنيست والتي يرجح أن تجرى في أيار/ مايو القادم، حيث سيخوض الليكود الانتخابات بقيادة مختلفة وجديدة، على حد تعبيره.

وستشمل المعلومات التي سيتم الكشف عنها بنود لائحة الاتهام، وتفاصيل وقوائم بأسماء الشخصيات الضالعة بالملفات. قائلا إن "نتنياهو لا يقوم بحملة لبراءته بل حملة لنزاهة الائتلاف وهذه حملة سياسية وليست قانونية وحتى الان نجح فيها".

#نتنياهو #تحقيقات #اسرائيل #فساد

أخبار ذات صلة

نتنياهو - ارشيف

توصيات الشرطة الاسرائيلية ضد نتنياهو ستحدث زلزالا كبيرا

ماريا كاري ونجل نتنياهو

هل تطيح النجمة العالمية "ماريا كاري وصديق نجل نتنياهو برئيس الموساد من منصبه؟

ترامب عباس - ارشيف

مصادر اسرائيلية : ترامب يستعد لإجراءات قاسية ضد عباس والسلطة

نتنياهو- ارشيف

التحقيق مع نتنياهو في قضايا الفساد انتهي والنتائج قريباً

غاز غزة - ارشيف

تطورات كبيرة في التحقيق في فساد نتنياهو وتورطه في شراء غاز غزة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية

جون كيري

شرطة الاحتلال حاولت أخذ شهادة "كيري" بشأن التحقيق مع نتنياهو‎

الأكثر قراءة اليوم

القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل عرفات

تعرف على عرض الوليد بن طلال الخيالي الذي رفضه بن سلمان

الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة

نيوز ون العبري : حماس و الوضع الراهن في قطاع غزة

كاتب سعودي : السودان خدعنا بتسليمه "سواكن" لاردوغان

هل يصبح الخليج بديلا عن مصر بؤرة للعرب؟” د. حسن حنفي

الأخبار الرئيسية

صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

شاؤول أرون

شاهد: القسام ينشر صور و رسائل جديدة بذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون

فريدمان ونتنياهو - ارشيف

فريدمان: الرد الفلسطيني على قرار ترامب معاد للسامية ولن تكون عملية سلام دون اميركا

الاتصالات الفلسطينية