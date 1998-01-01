جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عشرات القتلى والجرحى في حريق كبير بمدينة نيويورك

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات القتلى والجرحى في حريق كبير بمدينة نيويورك



نبوبورم/وكالات/

 قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة في حريق نشب في حي برونكس بالمدينة.

وقالت تيفاني فيليبس الضابطة بشرطة المدينة في اتصال تليفوني، إن هناك عددا من الوفيات في الحريق.

واعتبر مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو: "أن هذه مأساة بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم العثور على قتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وما فوق 50 عاما.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت إدارة الإطفاء أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون بالموقع.

وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، ارتفع عدد ضحايا الحريق في نيويورك إلى 12 شخصا بينهم طفل ومن المحتمل أن يزيد، نقلا عن سلطات المدينة.

وقد أفيد، في وقت سابق، أن الحريق نشب، مساء أمس الخميس، في الطابق الثالث من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، وأن عدد القتلى بلغ 11 شخصا و15 آخرين جروحهم خطيرة.

#نيويورك #حريق #وفيات

أخبار ذات صلة

سورية: عشرات القتلى والجرحى في انفجار مفخخة في اللاذقية

سوريا: عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات نفذها داعش في الحسكة

تفجير حافلة جنود اتراك

عشرات القتلى والجرحى في انفجار حافلة تنقل جنودا وسط تركيا

مجزرة صنعاء - ارشيف

فيديو :عشرات القتلى والجرحى بغارة للتحالف السعودي في صنعاء

بالفيديو :عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري في احد مساجد القطيف بالمملكة السعودية

بالفيديو والصور.. عشرات القتلى والجرحى من الحجاج اثر سقوط أكبر رافعة بمكة

الأكثر قراءة اليوم

القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل عرفات

نيوز ون العبري : حماس و الوضع الراهن في قطاع غزة

هل يصبح الخليج بديلا عن مصر بؤرة للعرب؟” د. حسن حنفي

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط كبير في هجوم بسيناء

وزير الخارجية االلبناني يتعرض لهجوم شرس بعد مقابلة مع الميادين

أبل تخدع زبائنها وتعتذر!!

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

إصابات في مسيرات الغضب الرابعة تضامنا مع القدس المحتلة

صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

شاؤول أرون

شاهد: القسام ينشر صور و رسائل جديدة بذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون

الاتصالات الفلسطينية