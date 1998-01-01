عشرات القتلى والجرحى في حريق كبير بمدينة نيويورك

نبوبورم/وكالات/

قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة في حريق نشب في حي برونكس بالمدينة.

وقالت تيفاني فيليبس الضابطة بشرطة المدينة في اتصال تليفوني، إن هناك عددا من الوفيات في الحريق.

واعتبر مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو: "أن هذه مأساة بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم العثور على قتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وما فوق 50 عاما.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت إدارة الإطفاء أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون بالموقع.

وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، ارتفع عدد ضحايا الحريق في نيويورك إلى 12 شخصا بينهم طفل ومن المحتمل أن يزيد، نقلا عن سلطات المدينة.

وقد أفيد، في وقت سابق، أن الحريق نشب، مساء أمس الخميس، في الطابق الثالث من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، وأن عدد القتلى بلغ 11 شخصا و15 آخرين جروحهم خطيرة.