سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 123

القدس المحتلة / سما /

بعد يومين من إلغاء قرار إبعاد الشيخ صياح الطوري عن قريته، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة، أمس الخميس، قرية العراقيب البدوية، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ 123 على التوالي، علما ان المرة الأخيرة التي هدمت فيها اسرائيل منازل اهالي قرية العراقيب تمت بتاريخ 06.12.2017.

ولم تأبه السلطات بأهالي القرية وخاصة الأطفال، حيث أبقت أهلها مجددا دون مأوى على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وقامت الجرافات بحماية أفراد وحدة "يوآف" البوليسية بهدم المساكن المصنوعة من الصفيح والأخشاب والمغطاة بالنايلون، والتي رغم سوء وضعها كانت تؤوي الأطفال والنساء والمسنين في العراقيب، بسبب حرمانهم من أبسط الظروف الحياتية.

وتهدف السلطات الإسرائيلية اقتلاع أهالي العراقيب من منازلهم وأرضهم وتهويد المكان.