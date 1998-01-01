جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة



غزة / سما /

كشف مصدر فلسطيني مطلع أن جمهورية مصر العربية راعية اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح ، ستعيد إرسال وفدا أمنيا إلى قطاع غزة من أجل إزالة أي عقبات أمام المصالحة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لموقع 24 الإمارتي: "إن مصر سترسل وفدها لقطاع غزة للعمل على حل الاشكالية التي طرأت على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد ازدياد التوتر بين طرفي الانقسام على خلفية تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة".

وأوضح المصدر، أن الفصائل الفلسطينية ستعمل مع الوفد المصري الذي لم يحدد بعد موعد زيارته، على إزالة كافة العقبات التي تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وزار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام والتقى خلالها بمسؤولين مصريين لإطلاعهم على العقبات التي طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة في قطاع غزة.

وأكد الأحمد أهمية الدور المصري في رعاية المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل شخصي تطورات هذا الملف.

يذكر أن وفد من المخابرات المصرية غادر قطاع غزة في السادس من الشهر الجاري بعد أن مكث فيها حوالي أسبوع بعد أن عقد  لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وممثلين عن الشباب لمناقشة مستقبل المصالحة الفلسطينية.

#وفد مصري #غزة #المصالحة

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس : أعطيت تعليماتي لتذليل العقبات أمام المصالحة

وفد مصري "أمني وسياسي" رفيع سيزور غزة قريباً

مصر و حماس

مهمة غير سهلة.. صحيفة: ماذا تريد مصر من حماس وهل ستحقق المصالحة قريباً ؟

مصر وحماس

مصدر امني مصري : قررنا فتح معبر رفح بشكل افضل وعلاقتنا مع حماس لم تتحسن

فتح معبر رفح بين مصر و غزة

مصدر مصري: فتح معبر رفح بداية الأسبوع القادم في كلا الاتجاهين وعودة هنية للقطاع

مصدر فلسطيني : تجميد نقل السفارة الأميركية إلى القدس

الأكثر قراءة اليوم

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل عرفات

تعرف على عرض الوليد بن طلال الخيالي الذي رفضه بن سلمان

الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

ردّ ناري من هيفاء وهبي على خبر زواجها من عبدالله بالخير!

هاتف قيادة حماس.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مكلفين بملف المصالحة لتذليل العراقيل

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

فريدمان ونتنياهو - ارشيف

فريدمان: الرد الفلسطيني على قرار ترامب معاد للسامية ولن تكون عملية سلام دون اميركا

شاؤول أرون

صور: القسام ينشر رسائل جديدة بذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون

جمهورية ناورو - ارشيف

إسرائيل دفعت لحكومة جمهورية ناورو 72 الف $ مقابل صوتها بشأن القدس في الامم المتحدة

الاتصالات الفلسطينية