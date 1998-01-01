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شاهد: القسام ينشر صور و رسائل جديدة بذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القسام ينشر صور و رسائل جديدة بذكرى ميلاد الجندي شاؤول أرون



وكالات

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدداً من الصور في شوارع قطاع غزة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير "شاؤول أرون" في ذكرى ميلاده الرابعة والعشرين، ومع نهاية عام 2017.

وتحمل الصورة عدة رسائل التي تؤكد بحسب ما جاء فيها أن الحكومة تكذب على عوائل الجنود الأسرى، وتمارس سياسة التضليل والاستغفال، والتخلي عنهم، وأن الجندي آرون لن يرى الحرية أبداً طالما الأسرى الأبطال لا يرون الحرية والنور.

وكتبت القسام على الصورة باللغتين العربية والعبرية "هذا الاسير لن يرى الحرية ابداً طالما ابطالنا لا يرون الحرية والنور".


وفي صورة اخرى للجندي شاؤول ارون كانت عبارة "اين أنا .. ما هو مصيري".

 كما حملت الصور أيضاً رسالة تؤكد بأن حرية الأسرى الفلسطينيين وعد والتزام، وأن قادة الاحتلال سيدفعون الثمن مهما طال الوقت.

#القسام #صور #شاؤول أرون
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