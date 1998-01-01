الطقس: فرصة لامطار خفيفة اليوم وغداً ومنخفض جوي الاثنين

رام الله / سما /

يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

غدا السبت يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الامطار على بعض المناطق، وخاصة الساحلية والغربية.

اما الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، أما الاثنين المقبل تدخل المنطقة أجواء باردة ويبدأ تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في معظمة أرجاء فلسطين.

وعلى قمة جبل الشيخ يبدأ تساقط الثلوج ويكون الجو شديد البرودة، وفي ساعات الليل يتوقف تساقط الأمطار.

أما الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً.