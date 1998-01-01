الزهار: على السلطة الفلسطينية وحركة فتح إعلان فشل اتفاقية أوسلو وإلغاءها

غزة/سما/

اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار ، ان على السلطة الفلسطينية وحركة فتح إعلان فشل اتفاقية أوسلو وإلغاءها.

وقال الزهار في لقاء مع القناة التاسعة في تركيا، ان "أوسلو لم تأتي بغير الدمار لشعبنا وأخرها اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال"، مؤكداً على ضرورة التمسك بالمقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

وأكد الزهار أن الحديث عن برنامج مقاومة متفق عليه لا ينسجم مع التنسيق الأمني، مضيفاً أن السلطة مصرة على عدم مغادرة أوسلو "وياسر عرفات قتل لأنه أراد استخدام الكفاح المسلح كوسيلة لدفع الاحتلال للعودة اليه والضغط عليه للتفاوض وتحقيق مكاسب سياسية".

وشدد أن المطلوب من السلطة بعد خطوة ترامب الإعلان شهادة وفاة أوسلو وعدم الدفاع عنها واعتماد المقاومة وإعلان كل فلسطين أرض محتلة، مطالباً فتح بتحديد موقفها من الكفاح المسلح بشكل واضح.