جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل عرفات

الخميس 28 ديسمبر 2017 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل عرفات



رام الله / سما /

 أجلت هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، البت في قضية مرافق الرئيس الشهيد ياسر عرفات، العميد محمد الداية بناءً على طلب محامية الدفاع.

وقالت محامية الدفاع راوية أبو زهيري، في اتصال هاتفي مع "وطن" إن "الجلسة لم تعقد اليوم لأن الداية تبلغ بلائحة الاتهام ليلة أمس، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية المادة 47، يتوجب أن يعطى المتهم مهلة سبعة أيام من تاريخ تبلغه بلائحة الاتهام من قبل النيابة قبل جلسة المحكمة الأولى".

وأضافت أبو زهيري أن الداية خضع للتحقيق حول قيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واحدة باسم "أبناء الشهداء" والثانية تحمل اسم "لا للفساد" واستخدامهما في التهديد والإساءة والتشهير بحق شخصية تعمل في ديوان الرئاسة". مبينةً أن موكلها نفى هذه التهمة واكد أنه لا يجيد القراءة والكتابة، كما قالت.

ولفتت إلى أن توقيف الداية يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية المادة 15-2 المتعلقة بالتهديد والقيام بأعمال خادشة للحياء من خلال صفحات الفيس بوك".

وأكدت أبو زهيري أن الداية تم توقيفه 5 أيام بطريقة غير قانونية، ودون مذكرة استدعاء رسمية، قبل أن يتم تمديد اعتقاله 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأوضحت، أن موكلها مضرب عن الطعام منذ أن تم توقيفه لغاية اللحظة، وهناك معلومات عن توقفه عن تناول المياه أيضاً.

وأشارت المحامية أبو زهيري، إلى أن القضاء العسكري أصدر تعليماته بالسماح لها بزيارة موكلها، كما سمح لعائلته بزيارته والاطمئنان على حالته الصحية.

وحول الموعد المقبل للجلسة أكدت أن القضاء العسكري، سيحدد موعد الجلسة في وقت لاحق.

#مرافق الرئيس عرفات #محكمة #رام الله

أخبار ذات صلة

الرئيس الراحل ياسر عرفات

ماذا كان يفعل الرئيس الراحل ياسر عرفات لكي لا يغتاله الإسرائيليون

دونالد ترامب

إسرائيل هيوم: ترامب يرفض زيارة قبر الرئيس الراحل عرفات

66

مصادر : الاعلان عن اسماء قتلة الرئيس الراحل عرفات" خلال المؤتمر السابع لـفتح"

الرئيس عباس

الرئيس عباس يؤجل كلمته في المؤتمر السابع إلى يوم غد

شتائم للشهيد الراحل

فيديو: جمهور النجمة يورط لبنان.. شتائم للشهيد الراحل "ياسر عرفات " وعبارات طائفية

الشهيد مازن فقهاء

القضاء العسكري في غزة يبدأ محاكمة "اشرف ابو ليلة " قاتل الشهيد مازن فقهاء

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على عرض الوليد بن طلال الخيالي الذي رفضه بن سلمان

المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق

الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

ردّ ناري من هيفاء وهبي على خبر زواجها من عبدالله بالخير!

إكذوبة البحث عن قيادة بديلة... د.سفيان ابو زايدة

الاحتلال الاسرائيلي : يجب التعامل بحزم مع الاوضاع القابلة للانفجار في غزة

فشل أمني كبير.. صور: رشق سيارة جلعاد اردان بالحجارة والزجاجات الحارقة في ابوديس

الأخبار الرئيسية

جمهورية ناورو - ارشيف

إسرائيل دفعت لحكومة جمهورية ناورو 72 الف $ مقابل صوتها بشأن القدس في الامم المتحدة

عباس والسفير المصري برام الله - ارشيف

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا

ترامب والرئيس عباس

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

عهد التميمي وعائلتها - ارشيف

الشقراء "عهد التميمي" رمز جديد للمقاومة الشعبية الفلسطينية

الاحمد وهنية

هاتف قيادة حماس.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مكلفين بملف المصالحة لتذليل العراقيل

الاتصالات الفلسطينية