جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الدايلي ميل: 17 مواطناً غربياً بين محتجزي فندق الريتز بالسعودية

الخميس 28 ديسمبر 2017 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدايلي ميل: 17 مواطناً غربياً بين محتجزي فندق الريتز بالسعودية



الرياض /وكالات/

كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن مفاجآت بشأن جنسيات أخرى، داخل فندق “الريتز كارلتون” برفقة الوزراء والأمراء ورجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضايا فساد بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، الأربعاء، إن حملة السعودية ضد الفساد شهدت احتجاز 17 رجل أعمال يحملون جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، بجانب حوالي 200 من الوزراء السابقين والأمراء، على حد قول الصحيفة.
وزعمت الصحيفة أن من بين المحتجزين في الحملة ثمانية مواطنين من أمريكا وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، وادعت أن احتجازهم بفندق “ريتز كارلتون” الشهير في العاصمة السعودية جاء بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وأشارت “الديلي ميل”، إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت سابق، والتي أكد فيها أن الحملة التي بدأت في أوائل الشهر الماضي تهدف للقضاء على الفساد، لكن منتقدين له يرون أن ما يقوم به ولي العهد يأتي ضمن توسيع سلطاته.
ونقلت “الديلي ميل”، عن مصدر قالت إنه على علاقات بمسئولين سعوديين في الحكومة، قوله إن رجال الأعمال السبعة عشر من بين من تعرضوا للتعذيب في الفندق ذي الخمس نجوم، وكانوا في المملكة بعد حصولهم على تصاريح عمل، وكانوا ممن يقيمون لفترات طويلة في المملكة وليسوا رجال أعمال يصلون السعودية في زيارات خاطفة، قائلا: “يضربونهم، ويعذبونهم، ويوجهون لهم (المحتجزين) الإهانات. يريدون كسرهم”.
ولفتت الصحيفة إلى أنها لم تستطع أن تتوثق من صحة تصريحات المصدر، ووصفت المملكة بأنه “سرية”، مؤكدة أن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن رفض الحديث عما إذا كان هناك جنسيات أجنبية محتجزة أم لا، وأشار إلى أن النائب العام في المملكة يدير التحقيقات.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن في الظروف الطبيعية، يكون من حق المحتجزين الأجانب في أي دولة التواصل مع سفارات بلداهم لطلب المساعدة، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها غير قادرة على الحديث عن حالات فردية بسبب “اعتبارات خاصة” لكنها رفضت الإجابة عما إذا كانت عائلات مواطنين أمريكيين طلبوا منهم المساعدة في هذا الأمر.
وقال متحدث باسمها لـ”دايلي ميل”: “حينما نعلم باحتجاز مواطن أمريكي، على الفور نتحرك لزيارته أو زيارتها. ولاعتبارات خاصة، لا نمتلك أي تعليق إضافي”، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنهم إلى الآن لم يتم التواصل معهم بشأن مواطنين في الرياض يطلبون المساعدة، فيما رفضت الخارجية الفرنسية التعليق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الحملة لاقت الإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن “الملك سلمان وولي العهد يعرفون تماما ما يقومون به، بعض من المحتجزين امتصوا ثروات بلادهم لسنوات”.

أخبار ذات صلة

معتقلو

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

السعودية امراء الفساد

فيديو: السعودية تفرج عن وزير ومسؤول سابق من الريتز كارلتون

سعود الدويش - ارشيف

الدويش يشكر السلطات السعودية على اللحم المسلوق اثناء اعتقاله بفندق “الريتز″

محمد بن سلمان - ارشيف

الرياض : الافراج عن رجل الاعمال "الصانع" من الريتز كارلتون

فندق -السعودية

﻿السعودية تحجز فندق ماريوت لـ«الوجبة» المقبلة من الاعتقالات

سجن الامراء

لقطات جديدة من داخل "السجن الأكثر فخامة".. للأمراء المعتقلين بالسعودية

الأكثر قراءة اليوم

شقيقة البغدادي: هكذا وصلوا إلى أخي!

المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق

إكذوبة البحث عن قيادة بديلة... د.سفيان ابو زايدة

الاحتلال الاسرائيلي : يجب التعامل بحزم مع الاوضاع القابلة للانفجار في غزة

الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

تعرف على عرض الوليد بن طلال الخيالي الذي رفضه بن سلمان

فشل أمني كبير.. صور: رشق سيارة جلعاد اردان بالحجارة والزجاجات الحارقة في ابوديس

الأخبار الرئيسية

جمهورية ناورو - ارشيف

إسرائيل دفعت لحكومة جمهورية ناورو 72 الف $ مقابل صوتها بشأن القدس في الامم المتحدة

عباس والسفير المصري برام الله - ارشيف

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا

ترامب والرئيس عباس

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

عهد التميمي وعائلتها - ارشيف

الشقراء "عهد التميمي" رمز جديد للمقاومة الشعبية الفلسطينية

الاحمد وهنية

هاتف قيادة حماس.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مكلفين بملف المصالحة لتذليل العراقيل

الاتصالات الفلسطينية