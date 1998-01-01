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البرغوثي : اعتقال الاطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

الخميس 28 ديسمبر 2017 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/
 
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مشاركته في المسيرة التي جرت أمام سجن عوفر احتجاجا  على  اعتقال نور وعهد ونريمان التميمي ان اعتقال الاطفال سيبقى وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي. 
وأضاف البرغوثي ان هذه المظاهرة تجري للمطالبة بالافراج الفوري عن عهد ونور و ناريمان و ضد اعتقال جميع الاطفال ومن أجل الدفاع عن حقوقهم التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. 
وأوضح البرغوثي ان اسرائيل تحولت الى أسوأ نظام فصل وتمييز عنصري في التاريخ وتتصرف كدولة مارقة وخارجة عن القانون و لايكتفي المسؤولون فيها بالبطش بالا طفال بل و يشنوا بوقاحة حملات تحريض  عنصرية ضدهم. وشدد البرغوثي على حق اطفال فلسطين بأن ينعموا بالحرية و بحقوقهم كباقي أطفال العالم.
 
#البرغوثي #الاحتلال الاسرائيلي #اطفال

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