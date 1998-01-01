الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا

رام الله /سما/

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أن تحقيق الوحدة الفلسطينية هو “مصلحة وطنية عليا”.

وشدد عباس ، لدى استقباله في مدينة رام لله السفير المصري سامي مراد بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية، ضرورة تحقيق المصالحة الداخلية "سنذهب الى المصالحة وننجزها لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية”.

في هذه الاثناء ، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد اليوم أنه اجتمع مع مسؤولين مصريين مكلفين بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين حركتي فتح وحماس والذي وقع بتاريخ 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي بكافة بنوده.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الأحمد ،الذي يزور مصر، قوله إنه استعرض مع المسؤولين المصريين، خلال اللقاء الذي عقد الليلة الماضية، العقبات والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق.

وأضاف: “نحن نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ ما ورد في اتفاق المصالحة نصا ، وروحا ، وبشكل دقيق وأمين”.

وذكر الأحمد أن “تفاصيل تنفيذ كل ما اتفق عليه له أهمية خاصة يجب إنجازها من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا عامل مساعد وأساسي في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن التوتير والتصرفات الخاطئة”.

وأكد “ضرورة متابعة مصر الشقيقة رعايتها لمسيرة إنهاء الانقسام، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا هذه المسألة الهامة لتجنيد كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية”.

وأشار الأحمد إلى أنه “تم الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار التواصل والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، ونحن نقدر الدور المصري المتواصل بهذا الشأن”، وأنه أجرى اتصالات بهذا الصدد مع حركة حماس.

وتجمدت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا مجددا بعد شهرين من الحراك برعاية مصر بفعل خلافات حركتي “فتح” و”حماس″ على آليات تسليم كامل إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.