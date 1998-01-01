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الحايك يؤكد رفض مشاركة رجال الاعمال بأي لقاء مع الجانب الاسرائيلي

الخميس 28 ديسمبر 2017 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

نفت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة علمها بأي لقاء سيعقد الأحد القادم بين تجار ورجال أعمال من قطاع غزة مع الجانب الاسرائيلي في معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، مؤكدةً رفضها التام للمشاركة بأي لقاء في ظل الظروف السياسية العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد علي الحايك رئيس مجلس إدارة الجمعية أن رجال الاعمال المنطوين تحت مظلة الجمعية لن يشاركوا بأي لقاء مع الجانب الاسرائيلي في ظل الالتحام اليومي لأبناء شعبنا مع قوات الاحتلال في مختلف المحافظات دفاعاً عن مدينة القدس،والنضال الدبلوماسي والسياسي للقيادة الفلسطينية ممثلة برئيس دولة فلسطين محمود عباس لإلغاء القرار الامريكي بشأن القدس.

وقال الحايك إن الجانب الاسرائيلي يرد من خلال ذلك اللقاء المزمع عقده الاظهار الاعلامي فقط دون تقديم أي تسهيلات للتجار ورجال الاعمال مشيراً إلى أنه كان أولى بالجانب الاسرائيلي تمكين مئات المواطنين من مرضى السرطان من أصحاب التحويلات المرضية من الخروج من الخروج من قطاع غزة للخارج للعلاج.

وطالب بضرورة إلغاء أي لقاء سيعقد مع الجانب الاسرائيلي داعياً رجال الاعمال ليتحلوا بالمسئولية والحس الوطني وعدم الانجرار  وراء اللقاءات الهادفة للضرر بجهود القيادة الفلسطينية في الدفاع عن القضايا الوطنية.

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