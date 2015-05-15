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الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

الخميس 28 ديسمبر 2017 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع



رفح/سما/

حكمت  محكمة بداية خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وقال بيان المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الإعدام جاء بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم تعفو عنه أسرته.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (م/خ) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقيه المغدورين رأفت وجهاد محمد خليفة، إذ حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقًا حتى الموت عن تهمة القتل قصدًا ومحاولة القتل، والمشاجرة في مكان عام وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة.

يذكر بأن المتهم قتل شقيقيه قصدا في تاريخ 15/5/2015، إذ طعنهما بعدة طعنات في جسميهما الأمر الذي أدى لوفاتهما.

#شنق #رفح #حكم

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