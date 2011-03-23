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وفاة الروائية الإسرائيلية رونيت ماتالون المعارضة لسياسة الاحتلال

الخميس 28 ديسمبر 2017 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الروائية الإسرائيلية رونيت ماتالون المعارضة لسياسة الاحتلال



القدس/سما/

توفيت الروائية رونيت ماتالون التي تعد من أبرز وجوه الأدب الإسرائيلي المعاصر والمعروفة بمعارضتها سياسة احتلال الأراضي الفلسطينية، الخميس عن عمر (58 عاما) إثر إصابتها بمرض السرطان، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" التي تعاونت معها لسنوات عدة.

وماتالون هي من الأدباء المعروفين على الساحة العالمية وقد ترجمت أعمالها إلى لغات عدة. وهي نالت جوائز أدبية عدة في مسيرتها.

ولدت رونيت ماتالون سنة 1950 في إسرائيل في كنف عائلة متحدرة من مصر. وهي عملت صحافية لدى "هآرتس" وغالبا ما كانت تندد في وسائل الإعلام باحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وتدرّس أبرز رواياتها في إطار المناهج التعليمية المعتمدة لشهادة الثانوية العامة في إسرائيل منذ العام 2014.

وقد تعرضت الكاتبة لانتقادات حادة في بلدها عندما أكدت في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية أنها تعيش في عهد "نظام للفصل العنصري".

#احتلال #وفاة #روائية

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