الحساينة يدعو المستفيدين من منحة الكويت التوجه للبنوك لاستلام دفعاتهم المالية

غزة/سما/

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان د. م مفيد محمد الحساينة المستفيدين من المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة أصحاب المنازل المدمرة كليا وأصحاب المنشآت الصناعية التوجه للبنوك لاستلام الدفعات المالية الخاصة بهم .

وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي " بتوجيهات حثيثة من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ومتابعة الدفعات المالية للمنحة تم تسريع تنزيل الدفعات المالية لأصحاب المنازل المدمرة كليا وأصحاب المنشآت الصناعية ".

وتبلغ قيمة الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب المنازل المدمرة كليا لعدد (560) متضرر (3,950,000 ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، وتبلغ قيمة دفعة المنشآت الصناعية (2,093,000 ) مليونين ومائة وثلاثة وتسعون ألف دولار أمريكي يتم صرفها لعدد (272) منشأة صناعية .

وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .