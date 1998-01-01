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أكواب ذكية ستمنحك يوماً أفضل وصحة مديدة

الخميس 28 ديسمبر 2017 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكواب ذكية ستمنحك يوماً أفضل وصحة مديدة



وكالات / سما /

في كل يوم نسمع عن ابتكارات تكنولوجية جديدة وفريدة، تجعل حياتنا أسهل وأفضل، واليوم سنعرِّفكم بـ "الأكواب الذكية" التي تستطيع تمييز ما في داخلها من مشروب، والتعرُّف عليه، وإخبار مستخدمها عن عدد السعرات الحرارية الموجودة فيه قبل احتسائه، كما أن هذه الأكواب "العجيبة" تستطيع تقدير مدى احتياج الجسم إلى السوائل، لذا تقوم بتنبيه المستخدم إذا ما كان جسمه في حاجة إلى مشروب جديد!

هذه الأكواب الفريدة تأتي بأشكال وألوان عدة لتلبية جميع الأذواق، أما أسعارها فهي بالتأكيد ستناسب قدرتك المالية، وهي:

Vessyl:

هذا الكوب يستطيع التعرُّف على المشروب الموجود داخله، وإعطاء مستخدمه فكرة كاملة عن تركيبه، كما أنه قادر على الإجابة على أسئلةٍ تساعد المستخدم في إنجاز مهام عدة، مثل إنقاص الوزن، والتحكم في نسبة الكافيين التي تدخل الجسم، ويمكن ربط الكوب بالجوال "Android"، أوiOS"" عن طريق البلوتوث!

هذا الكوب مازال في مرحلة التطوير والتحسين، ومن المفترض أن يباع في الأسواق في عام 2018، ويبلغ سعره المبدئي 99 دولاراً.

كوب أوزمو الذكي:

وتم تصميمه لشرب الماء، واحتساء القهوة، ويمكنك كذلك ربطه بتطبيق على الجوال، وتتبُّع كل جديدٍ بسهولة تامة، وتحقيق مسعاك في الحفاظ على توازن الماء في جسمك، كما يمكنك من خلال تطبيقه اختيار المشروبات المفضلة لديك! ويأتي الكوب ببطارية قوية قابلة للشحن عبر منفذ "يو إس بي"، تعمل حتى 3 أسابيع، ما يعني أنك لن تضطر إلى تغييرها في كل مرة تنفذ فيها.

إتش تو أوبال:

وهو عبارة عن جهاز، يثبَّت في القاعدة الزجاجية للحافظة الخاصة بك، يقوم تلقائياً بقياس كمية المياه التي تقوم بشربها، ويستخدم التسارع، والوزن لمراقبة مستوى الماء في الزجاجة، ويرسل التنبيهات الذكية إليك عبر تقنية البلوتوث إلى تطبيقٍ خاص على جوالك الأيفون.

كوب مويكيت:

يتميز هذا الكوب بـ "بطانة تريتان" فاخرة، وخالية من مادة ثنائي الفينول "أ"، وتستخدم خاصة في صناعة البلاستيك لتحسين المواد المضادة للميكروبات والتطهير الدائم. توجد في الكوب أجهزة استشعار لقياس السائل داخله، ومقداره ونوعه، ويمكن ربطه بسهولة بالجوال عن طريق البلوتوث.

الكوب المنزلي:

سهل الاستخدام، ويتميز عن غيره بإظهار درجة حرارة المشروب الموجود داخله، وبشكله الأنيق والجذاب، كما أنه صديق للبيئة، ويضيء تلقائياً بعد ساعتين لتذكيرك بموعد الشرب، ويتوفر بعدة ألوان.

كوب نانو هيت (Nanoheat):

إذا كنت من محبي القهوة، وترغب في احتسائها دافئة أثناء العمل في مكتبك، أو منزلك، فهناك اختراع فريد، يسمَّى كوب التسخين اللاسلكي ""Nanoheat، سيساعدك في إبقاء شرابك دافئاً قليلاً لفترة طويلة، تصل إلى 45 دقيقة، كما أن بطاريته القابلة لإعادة الشحن قادرة على تسخين محتواه من القهوة 7 مرات، أو أكثر بشحن واحد.

تتميز الأكواب الذكية بأنها قادرة على التعرُّف على السوائل الموجودة داخلها، وتركيبتها الكيمياوية، وتوفير إحصاءات عن مشروباتك الخاصة، وعدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وكذلك مستوى ترطيب جسمك، كما أنها قادرة أيضاً على تنبيهك عندما يحين وقت احتساء مشروبك مرة أخرى.

#اكواب #صحة

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