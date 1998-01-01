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أكثر 5 سيارات إرضاءً للعملاء خلال عام 2017

الخميس 28 ديسمبر 2017 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر 5 سيارات إرضاءً للعملاء خلال عام 2017



وكالات / سما /

 سواء كنت من الشغوفين بعالم السيارات أم لا، فإن لحظة شرائك لسيارة جديدة هي دائما لحظة سعيدة مليئة بالترقب، ولذلك فإن إختيار الأفضل ما بين آلاف السيارات هو دائما ما نسعى إليه.

لذلك قامت  تقارير المستهلكين بالقيام بدراسة جديدة تضمنت أكثر من 600,000 مالك سيارة، إنتهى منها إلى قائمة تضم أفضل 5 سيارات لعام 2017 في إرضاء مالكيهم، وذلك بأخذ مستوى الراحة، تجربة القيادة، التصميم والتقنيات الحديثة بعين الإعتبار.

وفيما يلي أفضل خمس سيارات قد أدخلوا السرور لقلب سائقيهم.

1- تيسلا موديل S

تأتي سيارة إيلون ماسك الكهربائية بالكامل على رأس القائمة، بنسبة 92.5% من المعجبين، فقد أبهرت موديل S عملائها بتصميمها الفريد، مستوى توفيرها للراحة المتميز، وتجربة القيادة الفريدة التي تمنحها لسائقيها.

2- بورش 911

تأتي بورش 911 في المرتبة الثانية، وذلك بمقوماتها الإستثنائية التي تتمثل في المقصورة المريحة والتصميم الخارجي الجذاب الذي يتطور مع الزمن، فهذه السيارة الرياضية المميزة قد أبهرت 92.1% من عملائها الذين عبروا عن أنهم سيقومون بشرائها مرة أخرى إذا ما عاد بهم الزمن للوراء.

3- شيفرولية كورفيت

كورفيت C7، السيارة الكلاسيكية الأمريكية التي على وشك أن تسلم عهدها لجيل C8 الجديد بالكامل بتصميم يأتي بالمحركات في منتصفه، قد أبهرت 91.2% من عملائها حسب تقارير المستهلكين الذين خاضوا معها تجربة قيادة مميزة لا مثيل لها.

4- لينكون كونتينينتال

نالت لينكون كونتينينتال التي تم الكشف عنها بداية هذا العام على رضا عملائها بنسبة كبيرة، فهي تتشارك منصتها مع فورد فيوجن، وتمتلك تصميما جذابا للغاية، وقد عبر عملائها عن أنها توفر قدرا كبيرا من الراحة بمقصورتها الفسيحة والعملية بتكنولوجيتها المتطورة.

5- فورد F-350

فورد F-350 هي البيك أب الوحيدة في قائمة اليوم، وذلك يرجع إلى إنبهار عملائها بها نظرا لتجربة القيادة الممتعة التي وفرتها وتصميمها الجريء.

#سيارات

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