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معاطف جلد النمر موضتك هذا الشتاء

الخميس 28 ديسمبر 2017 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاطف جلد النمر موضتك هذا الشتاء



وكالات / سما /

جلد النمر من الاشياء التي تعطي للملابس فخامة , وقد أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن نقوش جلد النمر تزين المعاطف هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة القطة المتوحشة، التي تعكس جرأتها وقوة شخصيتها. 

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف المزدان بنقوش جلد النمر يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه.

حيث يمكن إرتداؤه في أنشطة الحياة اليومية من خلال تنسيقه مع بلوفر وبنطلون جينز، كما يمكن أيضاً إرتداؤه في المناسبات والحفلات من خلال تنسيقه مع فستان سهرة ذي قصة قصيرة باللون الأسود. 

وللتخفيف من الطابع المتوحش لنقوش جلد النمر يمكن تنسيق المعطف مع قطعة مفعمة بالرقة والأنوثة، كفستان من الدانتيل.

#معاطف #جلد النمر

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