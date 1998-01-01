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5 أمور لا تتوقعينها تجذب الرجل اليك!

الخميس 28 ديسمبر 2017 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أمور لا تتوقعينها تجذب الرجل اليك!



وكالات / سما /

للكلمة الحلوة تأثير ساحر ووقع جميل على النفس . و هى النظرية التى إعتمدت عليها إحدى دراسات علم النفس الحديثة فى مجال العلاقات الزوجية ...و من خلال الدراسة , تم رصد

5 أمور لا تتوقعينها لجذب الرجل اليك!

 

- يضعف الرجل أمام كلمات الإعجاب والغزل. فاستخدمي كلمات جميلة كأن تقولي له أنه جميل، وأن ثيابه أنيقة تثير إعجابك، ما يزيد من ثقته بنفسه ورغبته في استشارتك في العديد من الأمور، وهذه الأشياء تقربك منه والعكس صحيح.

- لا تقومي بمناداته باسمه دائماً، بل قومي بمناداته باسم "حبيبي" أو "حياتي"... وتلك الأسماء التي يرغب الرجل في سماعها من زوجته.

- يذوب الرجل بصوت امرأته اللطيف، فلا تقومي برفع صوتك عليه، بل تغنجي قدر المستطاع وحاولي دائماً إظهار أنوثتك أمام الرجل.

- يرغب الرجل سماع كلمات تقدير من زوجته، خاصةً كلمة "شكراً"، فبعد نهار متعب وشاق، يحب الرجل سماع كلمات شكر وتقدير على أتعابه.

- عليك أن تشعريه بأنك بحاجة إليه، أكان جنسياً أم في تربية أطفالك أم في حياتك بشكل عام. وأن تقولي له أنك محظوظة كونه شريك حياتك وأن اختيارك له كان صائباً بين جميع الرجال، مثل تلك العبارات "احتاج لك" و"ليس لي غيرك".

#الرجل #الكلام

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