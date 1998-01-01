ما هي أفضل 5 هواتف أندرويد يمكن شراؤها؟

وكالات / سما /

مع توفر وانتشار الكثير من الهواتف الذكية، لا بد أن المشتري سيقف حائراً، ماذا سيختار؟ وأيهما الأفضل؟.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" قدمت قائمة بأفضل 5 هواتف أندرويد يُمكن شراؤها الآن.

جالاكسي نوت 8

إن كنت تبحث ضمن سوق الهواتف الذكية عن أفضل هاتف أندرويد فهو بلا منازع جالاكسي نوت 8، الذي يأتي مع شاشة مقاس 6.3 بوصات بدقة 2960×1440 بكسلًا، مع كثافة تبلغ 521 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويحوي على معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 جيجابايتًا، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي الجهاز مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل عدسة،تقدم الكثير من المميزات المختلفة التي يمكن الحديث عنها مطولاً مثل ميزة التثبيت البصري للصورة وميزة Live Focus، كما يأتي مع بطارية سعة 3300 ميلي أمبير، إضافة لذلك دعمت شركة سامسونج القلم الضوئي S Pen في هاتفها الذكي بمجموعة من المزايا القوية، التي تجعل من تجربة استخدام الهاتف مريحة وفعالة للغاية.

Google Pixel 2/Pixel 2 XL

تمتاز هواتف بكسل 2 بأنها صاحبة أفضل كاميرا في هاتف ذكي في السوق، بحسب ما قالت جوجل، إذ حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile، حيث يأتي مع كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسلًا مع مثبت صورة بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED مقاس 5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية، كما يضم معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، إضافة إلى بطارية بسعة 2,700 ميلي أمبير/ساعة.

أما هاتف بكسل 2 إكس إل فهو يقدم شاشة من نوع pOLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2880×1440 بكسلًا، كما يقدم نفس مواصفات بكسل 2 من حيث ذاكرة الوصول العشوائي “رام” ومساحة التخزين الداخلية والمعالج والكاميرتين الخلفية والأمامية، لكن يأتي مع بطارية بسعة 3520 ميلي أمبيرًا/ساعة.

OnePlus 5T

يأتي الهاتف بشاشة عرض من مقاس 6.01 بوصات نوع AMOLED ودقة 1080×2160 بيكسل بكثافة 401 بيكسل في البوصة الواحدة محمية بواسطة Gorilla Glass 5، مع حواف رقيقة في الجزء العلوي والسفلي والجانبين، وتم نقل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع إلى الخلف، ويعمل الجهاز بواسطة معالج ثماني الأنوية Snapdragon 835 من شركة كوالكوم، وشريحة رسوميات Adreno 540، مع نظام التشغيل OxygenOS المعتمد على نسخة Android 7.1.1 نوغا، مع سعة 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة 64/128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع بطارية سعة 3300 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة.

Galaxy S8 / Galaxy S8 Plus

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 8 مع شاشة تحتل الجزء الأكبر من واجهة الهاتف الأمامية مقاس 5.8 بوصات سوبر أموليد بدقة +QHD وكثافة 570 بكسل في البوصة.

وقامت سامسونج لأول مرة في تاريخها بإلغاء الأزرار المادية الموجودة على الجهة الأمامية، وجرى نقل قارئ بصمات الأصابع إلى الجهة الخلفية من الهاتف إلى جانب الكاميرا، وعملت الشركة على تعزيز المواصفات العتادية الموجودة ضمن الهواتف، حيث استعانت بمعالج ثماني النوى من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 من سامسونج.

وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل مع المثبت البصري وخاصية التركيز التلقائي والأمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، كما يأتي الهاتف مع بطارية سعة 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي.

أما هاتف جالاكسي إس 8 بلس فيختلف فقط في مقاس الشاشة التي تأتي بحجم 6.3 بوصات، وسعة البطارية التي تبلغ 3500 مللي امبير.

LG V30

يعمل هاتف إل جي V30 على تحسين نقاط القوة في هواتف سلسلة V من خلال توفير تجربة محمولة جديدة كاملة وتقديم ميزات الوسائط المتعددة المثلى.

حيث يأتي مع شاشة مقاس 6 بوصات من نوع P-OLED، ويحوي على معالج سنابدراجون 835 ثماني النوى، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 13+16 ميجابيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، أما البطارية فتأتي بسعة3300 ميلي أمبير.