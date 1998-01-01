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عضة قطة تقتل طفلاً في المغرب

الخميس 28 ديسمبر 2017 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضة قطة تقتل طفلاً في المغرب



غرائب و عجائب

عمت حالة من الحزن أفراد عائلة الطفل الذي عضته قطة مسعورة بمدينة تطوان في المغرب ، بعدما فقد حياته أمس الثلاثاء بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط ، حيث كان يرقد بقسم الانعاش .

الطفل ذي الثماني سنوات عضته القطة المسعورة بعدما كان عائدا من المدرسة صوب المنزل ، لكن عملية تلقيحه ضد السعار تمت بعد فوات الأوان من قبل والدته التي نقلته الى مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان حيث تم توجيهه الى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط .


ودخل الطفل  مرحلة الخطر بعد تطور حالته نحو الأسوأ ، وتعرضه لمضاعفات عجلت بوفاته عشية أمس لثلاثاء ، علما أن داء السعار يعد قاتلا 
#عضة #قطة #المغرب

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