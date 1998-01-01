عضة قطة تقتل طفلاً في المغرب

غرائب و عجائب

عمت حالة من الحزن أفراد عائلة الطفل الذي عضته قطة مسعورة بمدينة تطوان في المغرب ، بعدما فقد حياته أمس الثلاثاء بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط ، حيث كان يرقد بقسم الانعاش .



الطفل ذي الثماني سنوات عضته القطة المسعورة بعدما كان عائدا من المدرسة صوب المنزل ، لكن عملية تلقيحه ضد السعار تمت بعد فوات الأوان من قبل والدته التي نقلته الى مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان حيث تم توجيهه الى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط .



ودخل الطفل مرحلة الخطر بعد تطور حالته نحو الأسوأ ، وتعرضه لمضاعفات عجلت بوفاته عشية أمس لثلاثاء ، علما أن داء السعار يعد قاتلا