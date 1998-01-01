تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

عالم الفن

شارك الفنان المصري تامر حسني، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بأول صورة له بـ الوك الجديد بعد أن تخلى عن اللحية.



تامر حسني، ظهر بشارب من أجل دوره الجديد في فيلم "البدلة"، والذي يقوم بتصويره حاليًا مع الفنان أكرم حسني، وكان تامر قد نشر صورة لأول بوستر للفيلم وظهر فيها بشارب مستعار، ويقدم فيه دور ضابط شرطة.



فيلم "البدلة" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، بطولة تامر حسني، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من النجوم.

