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ردّ ناري من هيفاء وهبي على خبر زواجها من عبدالله بالخير!

الخميس 28 ديسمبر 2017 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردّ ناري من هيفاء وهبي على خبر زواجها من عبدالله بالخير!



عالم الفن

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على "سناب شات"، عن غضبها من الشائعات التي يتم إطلاقها بشأنها.

وأشارت، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "النهار" اللبنانية، إلى أنها تشعر بالاستياء بسبب ذلك. وكتبت: "شو هالمسخرة! قرفتوني عيشتي وكرهتوني باسمي من كثر ما طلعت عليه إشاعات. بيكفي بقى كذب يا صحافة والله العظيم عيب. أرجوكم حلو عني تعبتوني".

ويذكر أن هذا جاء رداً على انتشار شائعة أثارها النجم الإماراتي عبدالله بالخير حين ذكر في لقاء مع موقع "الإمارات نيوز" أنه تزوج من النجمة ثم انفصل عنها. إلا أنه عاد وكشف في اللقاء نفسه أن ما قاله كان مجرد دعابة وفرقعة إعلامية.

#هيفاء وهبي #عبدالله الخير

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