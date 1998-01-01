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تلد على الطريق في ليلة الميلاد !

الخميس 28 ديسمبر 2017 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلد على الطريق في ليلة الميلاد !



غرائب و عجائب

حظى زوجان من ولاية مينيسوتا الأميركية برضيعهما على جانب طريق أثناء توجههما إلى مستشفى ليلة عيد الميلاد، بعد دقيقتين من انسكاب ماء رحم الأم.

وحسب أسوتشيدبرس، قال تايلور وهانا ليندمان لصحيفة ستار تريبيون إنهما اضطرا للتوقف على الطريق السريع رقم 8 على حافة مدينة شيساغو ووايومينغ لانتظار سيارة إسعاف.

وأوضح تايلور ليندمان أنهما كانا في الطريق لمستشفى سانت بول في طقس بلغت حرارته 19 درجة مئوية تحت الصفر، لكن الرضيع "كان له خطط أخرى." وأنجبت هانا طفلة أسمتها بوبي في مقعد الراكب الأمامي للسيارة.

وصل أحد أفراد الشرطة بعد وقت قصير على الولادة وقام بربط الحبل السري برباط حذاء هانا.

ويتوقع الزوجان العودة من المستشفى إلى المنزل الأربعاء.

#ولادة #ليلة الميلاد

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