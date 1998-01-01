ليث خروب يعود لصفوف ثقافي طولكرم

طولكرم / سما /

أعلن اللاعب ليث خروب، توقيعه رسمياً، أمس الأربعاء، ضمن كشوفات ثقافي طولكرم، الذي ينشط في دوري المحترفين.

وقال ليث خروب، في تغريدة له، عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك: "بحمد الله، تم التوقيع مع ثقافي طولكرم، الفريق الأم بالنسبة لي، بعد غياب استمر 5 سنوات".

ووجّه خروب، الشكر للإدارة والجهاز الفني والجمهور واللاعبين، على الثقة التي منحوها له، كما شكر نادي شباب الظاهرية، على الفترة التي قضاها معهم.

وتمنى خروب، التوفيق لنادي شباب الظاهرية في الفترة القادمة، والخروج من الوضع والترتيب الذي لا يتناسب على الإطلاق، مع قدرات الفريق.