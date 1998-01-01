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مراهق فرنسي قتل شقيقته بسبب "كمبيوتر"

الخميس 28 ديسمبر 2017 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مراهق فرنسي قتل شقيقته بسبب "كمبيوتر"



غرائب و عجائب

ذكر مصدر من الشرطة الفرنسية، أن شابا في الخامسة عشرة من العمر قتل شقيقته بضربة سكين في بلدة سارتروفيل بمنطقة إيفلين، شمال البلاد. إثر خلاف بشأن كمبيوتر.

وتلقت الشرطة، الثلاثاء، اتصالا من رجل يقول إن ابنته البالغة من العمر 19 عاما تعرضت لوعكة.

ووجد رجال الإسعاف جرحا في صدر الفتاة التي توفيت متأثرة بإصابتها، بالرغم من كل الإسعافات التي قدمت لها.

وتبين بشكل سريع أن شقيقها الصغير طعنها في صدرها، في فورة غضب أمام والدهما.

وتم فتح تحقيق في هذه الحادثة وأوقف الشقيق على ذمة التحقيق وضبط سلاح الجريمة.

#مراهق #فرنسي #كمبيوتر

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