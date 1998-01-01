لقاءات ودية للشجاعية والأهلي والعميد اليوم

غزة / سما /

يلتقي مساء اليوم الخميس فريقا اتحاد الشجاعية وخدمات خانيونس وديا, على ملعب فلسطين بغزة, استعدادا لإياب دوريي الدرجتين الممتازة والأولى.

ويدخل "المنطار" اللقاء واضعا نصب عينيه الظهور بصورة قوية, على غرار ما فعله في مباراته الودية الأخيرة أمام المشتل (10-2).

في المقابل, تجاوز "الذئاب" مسألة استقالة اثنين من مدربيه سريعا (عبد الله محمود وشادي أبو عرمانة), وبات يتطلع للظهور بشكل جيد في لقاء اليوم.

وفي مباراة أخرى, يلتقي الأهلي مع نظيره التفاح, على ملعب التفاح شرق غزة, وهي موقعة مهمة بالنسبة للطرفين, الطامحين للوقوف على جاهزية اللاعبين للدور الثاني من الدوري.

وفي آخر لقاءات اليوم, يلعب غزة الرياضي مع نظيره اتحاد خانيونس, على ملعب الشهيد "عاهد زقوت" شمال غزة.

يشار إلى أن مرحلة الإياب تنطلق في الثاني عشر من يناير المقبل, وتطمح الأندية لاستغلال فترة التوقف بخوض العديد من اللقاءات الودية.