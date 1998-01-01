مصلحة مياه بلديات الساحل تفتتح خزاني مياه في دير البلح والنصيرات

الوسطى / سما /

افتتحت مصلحة مياه بلديات الساحل، وسلطة المياه الفلسطينية، خزاني مياه في مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID".

وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس سلطة المياه الوزير ماهر غنيم، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل ماجد أبو رمضان، ومحافظ المنطقة الوسطى عبد الله أبو سمهدانة، ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق، ورئيس بلدية النصيرات الأستاذ محمد أبو شكيان، ولفيف من المخاتير والأعيان ومواطني المنطقتين.

وأعرب أبو رمضان عن شكره الجزيل لمؤسسة USAID ولسلطة المياه ولكل الداعمين والمساهمين في إنجاح هذا المشروع وكافة مشاريع المصلحة، مؤكداً أن الخزانين من شأنهما أن يساهما في زيادة جودة المياه وتحسين خدمة وصولها إلى المواطنين في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

كما شكر الوزير غنيم كل المساهمين في إتمام هذين المشروعين المهمين والحيويين، واللذان يأتيا في إطار الجهود المبذولة لتحسين خدمات المياه في قطاع غزة في ظل الأزمة التي يعانيها القطاع في هذا الجانب، وفي ظل التحذيرات التي تصدر من قبل الجهات الدولية حول مخاطر استمرار أزمة المياه في القطاع، شاكراً لمصلحة المياه وكافة الطواقم العاملة إتمام هذين الخزانين على أحسن وجه.

كما تقدم المحافظ أبو سمهدانة بالتحية والتقدير لسلطة المياه ومصلحة المياه على إنجازها الكبير في هذين المشروعين، متأملاً استمرار المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي في المحافظة الوسطى.

بدوره تحدث أبو شكيان عن أهمية هذا الخزان الجديد لسكان المخيم، وما يمثله من نقلة نوعية على صعيد تقديم خدمات المياه للمواطنين.

يشار إلى أن خزان النصيرات الجديد تم إنشاؤه بسعة 3800 متر مكعب ويخدم مخيم النصيرات بشكل كامل ويبلغ عدد المستفيدين منه 80 ألف نسمة، كما أن سعة خزان البركة في دير البلح تبلغ 3800 متر مكعب ويخدم الجزء الغربي والجنوبي من مدينة دير البلح (منطقة الحكر، المشاعلة، البركة، المعسكر، الحدبة) ويبلغ عدد المستفيدين من الخزان أكثر من 50 ألف نسمة.