رسمياً .. البرشا يحدد موعد عودة ديمبيلي

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، موعد عودة عثمان ديمبيلي من الإصابة التي تعرض لها منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي ، في المواجهة التي جمعت بين النادي الكتالوني ومضيفه خيتافي ضمن مسابقة الدوري الإسباني .

وأكد برشلونة عودة ديمبيلي بشكل رسمي أمام ليفانتي في السابع من يناير من العام الجديد .

إعلان برشلونة كان عن طريق إشهار تسويقي لمباراة الفريق أمام ليفانتي والتي جاء فيها ما يلي ” لا تفوتك عودة ديمبلي إلى كامب نو ” .

وسيلعب برشلونة قبل ذلك أمام سيلتا فيجو في مسابقة كأس ملك إسبانيا ، لكن مشاركة ديمبيلي في هذه المباراة غير مؤكدة .

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بعد مرور 17 جولة حصد فيها النادي الكتالوني 14 انتصاراً وثلاث تعادلات .