الإعلان عن مدة إيقاف كارفاخال بعد طرده في الكلاسيكو

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت إيقاف مدافع ريال مدريد داني كارفاخال لمباراة واحدة في الدوري الإسباني.

وتأتي العقوبة على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب في الكلاسيكو بعد منعه لهدف لبرشلونة بيده.

وبهذا سيغيب المدافع الإسباني عن مباراة النادي الملكي القادمة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

غياب من المنتظر أن يفتح الباب أمام عودة النجم المغربي أشرف حاكيمي لتشكيلة زيدان الأساسية بعدما كان قد غاب عن القائمة المستدعاة لمباراة الكلاسيكو.