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غزة : زوارق الاحتلال تعتقل صيادين وتستولي على مركبهما

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : زوارق الاحتلال تعتقل صيادين وتستولي على مركبهما



غزة / سما/

 اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صيادين إثنين، واستولت على مركبهما، قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وقامت زوارق بحرية الاحتلال الحربية باطلاق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، واعتقلت الصيادين سامح حيدر القوقا، وشوقي صقر بكر،  بعيد إجبارهما على التجرد من ملابسهما، والنزول في مياه البحر، إضافةً إلى الاستيلاء على المركب، ونقلتهما إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة.

وتتعمد بحرية الاحتلال يوميا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة باعتقالهم، وإطلاق النار عليهم، والاستيلاء على مراكبهم، وإعطاب شباك الصيد.

#الاحتلال #غزة #اعتقال

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