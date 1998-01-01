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اللوء ماجد فرج يهاتف الطفل الجنيدي مطمئنا على صحته

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللوء ماجد فرج يهاتف الطفل الجنيدي مطمئنا على صحته



رام الله / سما

هاتف رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء ماجد فرج مساء امس الاربعاء ، الطفل فوزي الجنيدي 16 عام، بعد  الافراج عنه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .

واطمأن اللواء فرج على صحة الطفل الجنيدي، وسمع منه تفاصيل ما تعرض له خلال اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، ونقل اللواء ماجد فرج الى الطفل الجنيدي واسرته تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس  .

وكان الطفل الجنيدي  قد اعتقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للفتى الجنيدي لحظة اعتقاله وهو معصوب العينين ويحيط به 23 جنديا إسرائيليا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرا محليا ودوليا.

و أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساء الأربعاء، سبيل الطفل الجنيدي  وقال رشاد الجنيدي (عم الطفل)، إن إخلاء سبيله تم من سجن عوفر ، بعد دفع كفالة مالية ، لحين استكمال محاكمته.

#ماجد فرج #فوزي الجنيدي #الاحتلال

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