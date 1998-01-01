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رسمياً.. ليفربول يعلن حسم صفقة فان ديك

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ليفربول يعلن حسم صفقة فان ديك



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ، تعاقده مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بشكل رسمي من ساوثهامبتون ، في ظل سعي المدرب الألماني يورجن كلوب للتعاقد مع مدافع لتقوية الخط الخلفي .

وقال ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت ” يؤكد نادي ليفربول أنه توصل لاتفاق مع ساوثهامبتون لضم اللاعب فيرجل فان ديك وسيرتدي القميص رقم 4 ” .

وأصبح فيرجيل فان ديك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بقيمة 75 مليون باوند ، ومن المقرر أن يرتدي قميص ليفربول في الأول من يناير من عام 2018 .

يذكر أن فيرجيل فان ديك انضم إلى ساوثهامبتون في سبتمبر 2015 قادماً من سيلتيك الاسكتلندي مقابل 15.70 مليون يورو .

وكان ليفربول قد أبدى اهتمامه بالمدافع الهولندي منذ الصيف الماضي ، لكن تعنت إدارة ساوثهامبتون حال دون إتمام الصفقة ، ومع دخول أندية أخرى في سباق الحصول على خدماته ، ارتفعت قيمة فان ديك لتصل إلى أكثر من 70 مليون يورو .

#ليفربول #فان ديك

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