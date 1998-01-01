يوسف يدعو لإغلاق سفارة أي دولة تقرر نقل سفارتها للقدس

لندن / سما /

دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، لإغلاق سفارة أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وذلك رداً على قرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده للقدس بعد قرار الإدارة الأمريكية.

ودعا يوسف الجاليات الفلسطينية والعرب والمسلمين وأحرار العالم لمناصرة إخوانهم في فلسطين، وتنظيم الاعتصامات والوقفات الدائمة قبالة السفارات والقنصليات الأمريكية في كل الدول العربية والإسلامية حتى تراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها نقل السفارة للقدس.

ودعا يوسف في تصريح صحفي صدر عنه الثلاثاء، إلى جعل الجمعة المقبل يوم إعلان التضامن مع فلسطين وشعبها وعاصمتها القدس في وجه الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق.

وقال يوسف ” يجب أن يكون هذا اليوم يوم العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية فقط، وتتوحد كافة الجهود والطاقات لدعم القدس وحمايتها”.

وأضاف ” الشعب الفلسطيني على مدار الأيام والأسابيع الماضية، بدماء شهدائه وجرحاه، وبصمود القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومسيرات كل فلسطيني في العالم، تؤكد بكل قوة وللجميع أنه لن يسمح لهذه المؤامرة أن تمر، وسيدافع عن أرضه ومقدساته”.

وثمن دور الشعوب العربية والإسلامية والجاليات الفلسطينية عالميا لمناصرة فلسطين وشعبها واصرارها على أن تكون القدس عاصمة فلسطين الحرة المحررة.

ودعا إلى تواصل الحشود الشعبية المعززة للمواقف الرسمية لإيجاد حالة من التوافق الوطني على مستوى العالم العربي والإسلامي، وتشكيل تحالفات سياسية توقف التوغل الأمريكي وتنهي الاحتلال الإسرائيلي وإلى الأبد.

وقال يوسف “من المهم جداً في هذه المرحلة التاريخية عقد قمم شعبية موازية للقمم الرسمية في مناطق جغرافية مختلفة في العواصم، ابتداءً من عمان إلى الدار البيضاء إلى إسطنبول إلى جاكرتا وكوالالمبور وكراتشي وبومباي والدوحة والرياض وبروكسل ولندن، والعواصم التي تؤيد الشعب الفلسطيني.